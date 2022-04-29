Чебоксары, , 12:12 — REGNUM Чебоксарский завод «Промтрактор» закончил лабораторно-полигонные испытания новой модели отечественного бульдозера массой 52 тонны и мощностью двигателя 502 лошадиные силы «ЧЕТРА Т-30.03». Об этом 29 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бульдозер PublicDomainPictures

В данный момент новый бульдозер готовится к отгрузке на объект к одному из потребителей, где будут проведены ресурсные испытания. При этом новая машина является третьим поколением такой техники, которое призвано заменить предыдущие.

На новой модели установлена инновационная трансмиссия собственного производства с двухпоточным блокируемым одноступенчатым гидротрансформатором, вобравшая в себя передовые решения ведущих производителей тяжелой техники мира.

Также для опытного образца нового бульдозера была изготовлена премиальная кабина, а управление машиной происходит при помощи всего одного джойстика. Кроме того, современный диагностический дисплей позволяет контролировать основные параметры состояния техники, а система видеообзора делает работу оператора более безопасной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый свиноводческий комплекс крупнейшего в России агропромышленного холдинга «Мираторг» был запущен на территории Брянской области.