Уфа, , 12:11 — REGNUM 22 новых автомобиля получили медицинские учреждения в Башкирии. Об этом 29 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Новые автомобили для медиков Www.bryanskobl.ru

Он сообщил, что при этом два автомобиля останутся в Уфе, остальные автотранспортные средства отправятся в районы Башкирии. Автомобили были приобретены на средства федерального и регионального бюджетов.

Хабиров отметил, что они собраны на базе Lada Largus, оснащены всем необходимым для перевозки маломобильных пациентов, жителей на инвалидных колясках. В автомобилях имеется дополнительное освещение, кондиционеры, а также нескользящее напольное покрытие.

«К сожалению, иногда в районах инвалиды не имеют возможности доехать до больницы, поэтому потребность в таких машинах большая – порядка 250 единиц. Постараемся закрыть ее до 2024–2025 года», — заявил глава региона.

Хабиров заверил, что руководство республики и дальше будет поддерживать сферу здравоохранения Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены открыть пансионат для пожилых людей и инвалидов.