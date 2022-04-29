29 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что председатель комитета по вопросам экономической политики Национального совета (парламент) Словакии Петер Кремскы подтвердил наличие у страны рублевого банковского счета, который может быть использован для оплаты поставок газа из России.

Анна Царькова, , 13:30 — REGNUM Председатель комитета по вопросам экономической политики Национального совета (парламент) Словакии Петер Кремскы 28 апреля подтвердил наличие у страны рублевого банковского счета, который может быть использован для оплаты поставок российского газа, сообщает ТАСС.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я бы этому не удивлялся, так как наше государство или крупные энергетические предприятия имеют много счетов в разных банках. Не считаю это какой-то существенной информацией», — сказал он, также отметив необходимость выработки единства стран Европейского союза по вопросу оплаты за газ в рублях.

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Open Ukraine | Открытая Украина» и «Денацификация UA».

«В Словакии газовая компания долго упиралась рогами, но наконец-то официально подтвердила наличие рублевого банковского счёта для оплаты российского газа», — прокомментировал новость автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Нравится — не нравится, в рублях, моя красавица ©», — смеется Elena V.

«Рога обломались?» — иронизирует Kay Yak.

«Зрада (предательство — А. Ц.) в крысином королевстве», — с сарказмом добавил Yasen.

«Прям стеснительные какие-то все», — отметил Дмитрий А.

«Ну вот, а говорили, что платить будут только евриками», — прокомментировала новость Людмила А.

«Ага, — по сусекам поскребла и совершенно случайно обнаружила рублёвый счёт в нужном банке», — смеется Елена С.

Газопровод Government.ru

«А гордость где?! Как можно танки поставлять на войну с «агрессором» и одновременно у «агрессора» газ покупать?! Надо же «уши отморозить» за Вашингтон?! Какие все-таки европейцы, словаки, лживые лицемеры, двуличные», — написала Ирэна.

«Могут ведь, когда захотят», — смеется Ольга А.

«А… [кто] говорил, что не знает, как рубль выглядит?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Нравится, не нравится, — плати, моя красавица», — с сарказмом отреагировал Vitalij.

«Стадия принятия», — добавила Irene.

«Благополучие граждан намного важнее личных больных амбиций», — прокомментировал новость «М».

«Словацкому газу в Европе быть. Словакия — великая энергетическая держава», — иронизирует Владимир.

«Оружие поставляют украинцам, а Россия им газ, чтобы их экономика не… [рухнула]…» — возмутился Денис.

«Не до конца понимаете геополитику. Оружие украинцам не даром дают. Счётчик тикает. А зону Европы нам нельзя терять по газу. Американцы тогда займут. У них дороже, но займут. Кому… эти украинцы нужны? Тут битва за рынки, а украинцы — мелкий и незначительный эпизод в этом сражении», — возразил Денису Sergey M.

«Фаза смирения набирает обороты», — с сарказмом подытожила Marussja.