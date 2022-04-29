Оренбург, , 12:08 — REGNUM В ковидные центры Пермского края за сутки, 28 апреля, поступил 51 пациент. Суточный показатель госпитализаций держится на одном уровне второй день подряд, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В больницах региона лечение получают 393 пермяка. В тяжелом состоянии находятся 49 человек. Из них 14 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8762 человека. Выздоровели 356 599 человек. Выявлено 366 621 заражение коронавирусом, в том числе 160 – за последние сутки.