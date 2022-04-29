Посёлок городского типа Шерловая Гора, Забайкальский край, 29 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Борзинском районе Забайкальского края возбуждено уголовное дело о халатности по факту обрушения стены жилого дома № 2 по ул. 1 Мая в Шерловой Горе, сообщает 29 апреля телеграм-канал забайкальской прокуратуры.

Прокуратура Забайкалья В Борзинском районе Забайкальского края по постановлению прокурора возбуждено уголовное дело о халатности по факту обрушения стены дома в Шерловой Горе

Установлено, что дом находится в аварийном, не пригодном для дальнейшего проживания состоянии и подлежит расселению. При этом администрация городского поселения «Шерловогорское» ненадлежащим образом осуществляла муниципальный контроль в отношении муниципального жилого фонда.

Прокуратура внесла в администрацию поселения представление и потребовала принять меры к расселению граждан в маневренный фонд.

В настоящее время 11 семей из 13 расселены во временное жилье, работа в данном направлении продолжается.

Кроме того, в ходе совместной проверки с территориальным отделением регионального управления ФСБ России установлено, что на протяжении длительного времени, несмотря на поступающие от жителей дома обращения, управляющая компания общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатационник-Ремонтник» надлежащее обслуживание инженерных систем дома не осуществляло. В результате обрушения собственники жилых помещений понесли материальный ущерб на общую сумму свыше 1,5 млн рублей.

Прокуратура направила в следственные органы постановление и материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя управляющей компании. По результатам их рассмотрения сегодня, 29 апреля, Борзинский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение стены жилого дома случилось 15 апреля в одной из квартир жилого двухэтажного 16-квартирного дома в п. Шерловая Гора. По предварительной информации, обрушение стены произошло в пустующей квартире.

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