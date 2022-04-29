Петропавловск-Камчатский, 29 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден является главным закопёрщиком фейковых войск, такое мнение высказал председатель Общественной палаты Камчатки Алексей Костылев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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«Главным закопёрщиком, радующим нас своими фейками, является президент США Джо Байден. Он по-прежнему в тренде со своими высказываниями о, казалось бы, обоснованных санкциях в отношении России, при этом очень удивляется, почему были введены контрсанкции, что привело к росту цен и инфляции в западных странах. Чувствуется, что ничего нового пока не придумано, сейчас на Западе идёт массовый отток людей, которые в начале операции не смогли разобраться в силу закрытости нашей российской информации для иностранного слушателя. Сегодня до людей начинает доходить правдивая информация. Люди видят беженцев, которые в большинстве своём не очень похожи на людей, переживших личную трагедию. Они считают, что получили счастливый билет на Запад. Я прогнозирую, что операция придёт к положительному результату, а фейковые войска сгинут раньше», — цитирует Костылева пресс-служба правительства Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике в ходе спецоперации освобождены от националистов 173 населённых пункта.