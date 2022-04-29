Тбилиси, 29 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Грузии из-за финансовых проблем приостановила работу компания, выпускающая воду «Боржоми». Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе IDS Borjomi Georgia.

Ids-borjomi.com «Боржоми»

В качестве причины в компании назвали ситуацию, возникшую в результате проведения спецоперации на Украине, в результате чего у производителя минеральной и пресной воды возникли трудности.

«К сложной ситуации, связанной с реализацией продукции компании на основных рынках, добавился ограниченный доступ к банковским счетам, что перекрыло для компании валютную прибыль и возможность расплачиваться с кредиторами», — говорится в заявлении.

В результате принято решение с 29 апреля приостановить производство на обоих заводах «Боржоми».