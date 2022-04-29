Исламабад, , 12:04 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана Асим Ифтихар Ахмад заявил, что террористические акты против хазарейской и шиитской общин в Афганистане вызывают серьёзную озабоченность. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Пакистан Public_Domain_Photography

Представитель МИД Пакистана решительно осудил теракты, совершённые 28 апреля Мазари-Шарифе, административном центре провинции Балх, и выразил соболезнования семьям погибших.

В заявлении министерства иностранных дел Пакистана говорится, что атаки являются попыткой нарушить мир и стабильность в Афганистане.

МИД Пакистана призвал международное сообщество оказать всемерную поддержку и помощь Афганистану в борьбе с терроризмом и преодолении этих вызовов.

Как сообщало ИА REGNUM, девять человек были убиты и более десяти ранены в результате теракта вечером 28 апреля в Мазари-Шарифе. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).