Москва, 29 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем первую четырёхкратную олимпийскую чемпионку, лыжницу Галину Кулакову. Об этом 29 апреля сообщается на сайте Кремля.

Udmurt.ru Галина Кулакова

«Вы настоящая легенда, гордость отечественной лыжной школы. В вашей биографии множество ярких достижений, олимпийских триумфов, побед на престижнейших международных состязаниях, которых вы добились благодаря таланту, исключительной работоспособности и волевому характеру», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что успехи Кулаковой служат примером для нынешнего поколения, вдохновляют молодёжь активно заниматься физкультурой и приобщаться к здоровому образу жизни.

Глава государства пожелал спортсменке благополучия и всего наилучшего.

Галина Кулакова родилась 29 апреля 1942 года в деревне Логачи Воткинского района Удмуртской АССР. Она является первой в истории отечественного лыжного спорта четырёхкратной олимпийской чемпионкой.

На Олимпиаде 1972 года в Саппоро (Япония) она выиграла три золотых медали – в гонках на 5 км, 10 км и в эстафете. В 1976 году в Инсбруке (Австрия) она победила в составе эстафетной команды.