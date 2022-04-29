Красное-на-Волге, Костромская область, 29 апреля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Глава Красносельского района Костромской области Светлана Ковальская предложила компромисс в вопросе строительства новой школы в Красном-на-Волге. Идея была озвучена на заседании Общественного совета района.

Https://adm44.ru Красносельская СОШ

Напомним, сейчас в ювелирном посёлке на 8 тысяч жителей имеется одно образовательное учреждение общего типа. Школа переполнена, дети в ней вынуждены учиться в 2,5 смены. Начать возведение нового здания на 1000 мест планировалось в 2021 году, однако получить положительного решения о выделении федеральных средств в рамках нацпроекта «Образование» на эти цели не удалось.

Ковальская предлагает снизить вместимость школы до 500 мест. По её мнению это повысит шансы посёлка на выделение финансирования.

«Проект школы на 1000 мест был осмечен на 620 млн рублей. Построить школу на 500 мест менее затратно – как минимум, в два раза. Полагаю, за счёт этого проект будет легче реализовать. Новая школа на 500 мест позволит снизить нагрузку на основное здание так, чтобы дети смогли учиться в одну смену. Конечно, нам всем хотелось бы максимальную по вместимости школу, но решать проблему нужно уже сейчас. Компромисс здесь будет уместен» — пояснила ИА REGNUM глава района.

Для того чтобы привязать типовой проект школы, подготовленный Минстроем, к местности, администрации района понадобится 3 млн рублей. Эти средства чиновники планируют попросить у областного бюджета. Провести все процедуры и отправить новый проект на рассмотрение в Министерство образования планируется до сентября 2022 года.