Мадрид, , 12:03 — REGNUM В первом квартале 2022 года экономика Испании замедлила темпы роста. Об этом говорится в пресс-релизе Национального института статистики.

Флаг Испании Efraimstochter

Согласно опубликованным данным, с января по март 2022 года ВВП Испании вырос на 0,3%, что на 1,9 процентных показателя ниже данных, зафиксированных в четвёртом квартале 2021 года.

Отмечается также, что влияние COVID-19 «на экономическую активность и занятость стало беспрецедентным вызовом».

В Национальном институте статистики подчеркнули, что к пандемии коронавируса добавляются и последствия, вызванные кризисом после возникшей ситуации вокруг Украины.