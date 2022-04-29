Кишинёв, , 12:03 — REGNUM Сотрудники таможенного пункта в аэропорту Кишинева задержали гражданина Украины, который пытался вывезти из страны незадекларированное военное снаряжение. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Таможенной службы Молдавии.

Задержание ROOKIE23

«В результате таможенного контроля в багаже ​​мужчины с двойным гражданством (США и Украина) в возрасте 42 лет обнаружены бронежилеты и их комплектующие, бронекаски, очки и бинокли различных моделей, аптечки, аксессуары для оружия», — говорится в сообщении.

По данным таможенников, задержанный вылетел из Хьюстона, потом сделал пересадку в Стамбуле. Сообщается, что военное снаряжение было конфисковано. Дело передано в уголовный розыск.