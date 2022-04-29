29 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

При посредничестве России возобновляется работа комиссии по вопросам делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. И что-то нам подсказывает, что диалог будет очень непростой: слишком много неустраненных подводных камней.

Станислав Тарасов, , 13:29 — REGNUM На карабахском направлении появляется некоторая ясность, но сохраняется сложная интрига. Сначала о ясности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что «до конца этой недели запланированы контакты в Баку по линии МИД по вопросам делимитации границы между Азербайджаном и Арменией». Что касается практической реализации положений мирного трехстороннего соглашения Россия — Азербайджан — Армения от 9 ноября 2020 года по части разблокирования экономических и транспортных связей, то в ближайшее время должно состояться заседание трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана.

Путин, Алиев и Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Но Захарова в своем заявлении выставила в один ряд проблемы разблокирования экономических и транспортных связей и запуска процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с «согласованием мирного договора» между двумя странами. Интрига в том, что на встрече в Брюсселе 6 апреля при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поручили министрам иностранных дел начать подготовку к переговорам по мирному соглашению. Поэтому складывалось устойчивое впечатление, что именно ЕС выступает в роли основного модератора в азербайджано-армянском диалоге. Об этом, кстати, говорил и Алиев. После его последнего телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем пресс-служба президента Азербайджана в своем отчете обозначала следующую позицию: «Глава государства сказал, что в соответствии с итогами брюссельской встречи азербайджанская сторона определила состав национальной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, делегации по подготовке мирного договора между двумя странами и готова к переговорам с противоположной стороной в формате Баку — Ереван».

То есть Россию выводили за пределы переговорного пространства. Теперь выходит, что ситуация переигрывается и Москва продолжает выступать в качестве посредника между Азербайджаном и Арменией. Можно предположить, что такое стало возможным в результате каких-то достигнутых закрытых компромиссных договоренностей, прежде всего, между Баку и Ереваном. Каких именно? Пока непонятно. Очевидно следующее. Переговоры по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будут проводиться отдельно, не в пакете предполагаемого мирного договора. Логика подсказывает, что диалог по определению статуса Нагорного Карабаха даже по части делимитации границ можно вести в самых разных вариантах, в том числе в параметрах усеченной географии. Но в марте азербайджанская сторона передала Армении список из пяти принципов, которые должны быть закреплены в будущем документе. Это признание суверенитета и территориальной целостности друг друга, отказ от любых территориальных претензий, отказ от угроз друг другу, делимитация границ и установление дипломатических отношений и, наконец, разблокировка и строительство транспортных коридоров.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев Kremlin.ru

Ереван публично согласился с этими пунктами, но дал понять, что будет настаивать на еще одном — гарантиях безопасности для армянского населения Карабаха. Возможно, что Баку согласился рассматривать этот вопрос на переговорах, хотя ранее заявлял, что считает его внутренним делом Азербайджана. Но возможно и то, что Ереван принял предложенные Баку условия. Это первое. Второе. Баку и Ереван решили форсировать события, по-своему оценивая перспективы развития ситуации на Украине и в Европе, которой скоро будет не до Карабаха. Третье. Москва, похоже, тоже стала четче определяться с постконфликтной мирной повесткой и, что также не исключено, имеет уже свое решение, увязанное со статусом Карабаха. Какое оно, еще никто не знает, так как в публичное пространство эта проблематика не вводится. Скорее всего, о нем заговорят на втором этапе, в ходе подготовки и обсуждения мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Дело теперь за работой комиссии по вопросам делимитации границы между двумя странами, по итогам которой можно будет судить о решении вопросов обеспечения безопасности и стабильности по периметру границы.

И что-то нам подсказывает, что диалог будет очень непростой: слишком много неустраненных подводных камней.