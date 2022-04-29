Оренбург, 29 апреля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области в ковидные центры поступили за последние сутки, 28 апреля, 22 пациента. Днем ранее суточный показатель составлял 26 госпитализаций, сообщает оперштаб.

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В настоящее время в стационарных условиях лечатся 137 оренбуржцев. Из них 33 – в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены девять человек. Еще 83 пациента получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе выявили 215 032 заражения, в том числе 78 – 28 апреля. Скончались 3864 человека. За последние стуки зафиксировано три летальных исхода.