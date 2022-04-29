Калуга, 29 апреля 2022, 13:43 — REGNUM В Калужской области с начала апреля 2022 года наблюдается снижение продаж по всем видам продовольственных товаров в сравнении с аналогичным периодом марта в среднем на 19%, что свидетельствует о снижении покупательского спроса. Об этом 29 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра конкурентной политики области Николая Владимирова.
По информации представителей торговых сетей, на оптовых складах и в распределительных центрах запасы продуктов есть в полном объеме и постоянно пополняются. Дефицита товаров на территории области нет. Однако увеличение спроса наблюдается только на огурцы, помидоры и яйцо куриное. За период с 20 по 27 апреля в магазинах отмечалось увеличение цен на соль поваренную — в среднем на 3,6%, чай черный – на 1,2%, консервы мясные (350 г), масло сливочное, сметану – на 1,7%, свёклу – на 2,4%. По сравнению с соседними областными центрами в Калуге наблюдались максимальные цены на сосиски, сардельки, молоко питьевое пастеризованное, сыры.
Читайте ранее в этом сюжете: В РФ потребление мяса снизилось из-за «дикого» роста цен — эксперт