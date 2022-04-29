Калуга, , 13:43 — REGNUM В Калужской области с начала апреля 2022 года наблюдается снижение продаж по всем видам продовольственных товаров в сравнении с аналогичным периодом марта в среднем на 19%, что свидетельствует о снижении покупательского спроса. Об этом 29 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра конкурентной политики области Николая Владимирова.

Продукция калужских товаропроизводителей Министерство конкурентной политики Калужской области

По информации представителей торговых сетей, на оптовых складах и в распределительных центрах запасы продуктов есть в полном объеме и постоянно пополняются. Дефицита товаров на территории области нет. Однако увеличение спроса наблюдается только на огурцы, помидоры и яйцо куриное. За период с 20 по 27 апреля в магазинах отмечалось увеличение цен на соль поваренную — в среднем на 3,6%, чай черный – на 1,2%, консервы мясные (350 г), масло сливочное, сметану – на 1,7%, свёклу – на 2,4%. По сравнению с соседними областными центрами в Калуге наблюдались максимальные цены на сосиски, сардельки, молоко питьевое пастеризованное, сыры.

«Необходимо приложить максимальные усилия для того, чтобы наша продукция не была представлена в маленьких объемах», — отметил Николай Владимиров.

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