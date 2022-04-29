Баку, 29 апреля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Представители Азербайджана и Армении могут встретиться в Брюсселе в начале мая, заявил 29 апреля азербайджанский лидер Ильхам Алиев на международной конференции в Баку.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

«Есть планы организовать встречу представителей Армении и Азербайджана в начале мая в Брюсселе», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев провёл встречу со специальным представителем генсека НАТО Хавьером Коломиной.

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