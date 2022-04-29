Ульяновск, , 12:01 — REGNUM В Ульяновской области губернатор Алексей Русских встретился с новым военным прокурором Ульяновского гарнизона Сергеем Баженовым. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Ульяновский губернатор Алексей Русских встретился с военным прокурором Ульяновского гарнизона Сергеем Баженовым https://ulgov.ru/

Отмечается, что Русских и Баженов обсудили вопросы взаимодействия органов власти и военной прокуратуры гарнизона. Другие детали не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновской области создано министерство имущественных отношений и архитектуры, которое возглавил Михаил Додин. Также сформировано министерство жилищно-коммунального комплекса и строительства, в рамках которого объединили два министерства и назначили руководителем Александра Черепана.