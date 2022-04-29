Ульяновск, 29 апреля 2022, 12:01 — REGNUM В Ульяновской области губернатор Алексей Русских встретился с новым военным прокурором Ульяновского гарнизона Сергеем Баженовым. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.
Отмечается, что Русских и Баженов обсудили вопросы взаимодействия органов власти и военной прокуратуры гарнизона. Другие детали не сообщаются.
Сергей Евгеньевич Баженов родился 9 сентября 1978 года в Калининграде, выпускник Балтийского военно-морского института. В 2002–2009 годы проходил военную службу на кораблях и в воинских частях Северного флота, затем перешёл в органы военной прокуратуры: последовательно занимал должности помощника военного прокурора гарнизона в военных прокуратурах Северного флота, Южного военного округа, Балтийского флота, Центрального военного округа. Затем стал военным прокурором Казанского гарнизона. Ветеран военной службы и боевых действий.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновской области создано министерство имущественных отношений и архитектуры, которое возглавил Михаил Додин. Также сформировано министерство жилищно-коммунального комплекса и строительства, в рамках которого объединили два министерства и назначили руководителем Александра Черепана.