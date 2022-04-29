Москва, , 12:51 — REGNUM Российский певец Владимир Пресняков рассказал о том, как ему удаётся оставаться актуальным в современной музыкальной индустрии. Соответствующей информацией исполнитель поделился с корреспондентом ИА REGNUM на церемонии объявления номинантов Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV 28 апреля.

Владимир Пресняков Василий Иванов © ИА REGNUM

«Я никогда не конкурировал. Мне очень нравится музыка, не могу без неё жить. Я не в «тусовке», потому что для меня важны мои живые концерты и альбомы. Плохо вижу себя в сборных мероприятиях», — заявил артист. Также Пресняков заверил, что половина зрителей на его концертах — люди от 18 до 35 лет.

Напомним, что в 11-я Русская Музыкальная Премия телеканала RU. TV пройдёт 28 мая в Москве. Владимир Пресняков на предстоящем мероприятии будет представлен сразу в двух номинациях — «Лучший певец» и «Связь поколений».

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