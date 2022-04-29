Москва, 29 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Российский певец Владимир Пресняков рассказал о том, как ему удаётся оставаться актуальным в современной музыкальной индустрии. Соответствующей информацией исполнитель поделился с корреспондентом ИА REGNUM на церемонии объявления номинантов Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV 28 апреля.

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Пресняков

«Я никогда не конкурировал. Мне очень нравится музыка, не могу без неё жить. Я не в «тусовке», потому что для меня важны мои живые концерты и альбомы. Плохо вижу себя в сборных мероприятиях», — заявил артист. Также Пресняков заверил, что половина зрителей на его концертах — люди от 18 до 35 лет.

Напомним, что в 11-я Русская Музыкальная Премия телеканала RU. TV пройдёт 28 мая в Москве. Владимир Пресняков на предстоящем мероприятии будет представлен сразу в двух номинациях — «Лучший певец» и «Связь поколений».