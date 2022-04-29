Ростов-на-Дону, 29 апреля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Департамент транспорта Ростова-на-Дону возглавил 40-летний гуковчанин Вадим Шкабарня. Об этом сообщается на сайте городской администрации 29 апреля.

Администрация города Ростова-на-Дону

С 1998 по 2020 годы будущий управленец проходил службу в органах внутренних дел России. Затем работал на транспортном предприятии Таганрога и в МУП «Ростовская транспортная компания».

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ИА REGNUM напоминает, что имя нового управленца связано со скандалом, который произошёл в 2016 году. В сети появились фотоснимки, на которых якобы Вадим Шкабарня, облачившись в женские панталоны, отмечает День полиции. На тот момент он занимал должность заместителя начальника ОЭБиПК УМВД России Таганрога.

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