Махачкала, 29 апреля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам в 2022 году будет отмечаться 2 мая. Дату наступления праздника назвали в духовном управлении мусульман региона — муфтияте.

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

«Муфтият Республики Дагестан дает предварительную информацию по поводу предстоящего праздника. Согласно информации, полученной из различных источников, в этом году праздник Ураза-байрам намечается на 2 мая. Ввиду отсутствия вероятности наблюдения луны месяц Рамадан в этом году будет завершён 30-дневным постом», — заявил в своем видеообращении к верующим первый заместитель муфтия Мухаммадрасул Саадуев.

Ранее сообщалось, что священный месяц Рамадан в 2022 году начался 2 апреля. По его окончании наступает праздник Ураза-байрам. По традиции в регионах, где большинство жителей исповедует ислам, этот день объявляется выходным. Однако в 2022 году 2 мая является итак нерабочим днем из-за переноса выходного с воскресенья 1 мая на следующий за ним день. Тем не менее в Чечне и Ингушетии для празднования Ураза-байрама жителям предоставили еще один выходной — 4 мая.