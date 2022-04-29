Москва, 29 апреля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Отмеченное Росстатом снижение в РФ цен на сахар-песок стало результатом стабилизации рынка после ажиотажного спроса в феврале и марте 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

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«Наблюдаемое в последние недели падение цен на сахар-песок было ожидаемо и является результатом стабилизации ситуации на внутреннем рынке. События февраля-марта спровоцировали население на создание некоторых запасов на всякий случай, что привело к увеличению спроса и росту цен на внутреннем рынке. В настоящее время идет коррекция спроса и цен, рынок сахара возвращается в норму. Стабильность на этом рынке может сохраниться до самой осени, когда будут известны результаты сбора урожая сахарной свёклы в России», – сказал Рамазанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Кирилл Ермоленко заявил, что снижение цен на сахар, зафиксированное в России, объясняется в числе прочего работой Федеральной антимонопольной службы.