Казань, 29 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В конце мая — начале июня в Татарии прогнозируют новую волну заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.

Ковид-госпиталь

С целью профилактики заболевания жителям рекомендуют соблюдать масочный режим и пройти ревакцинацию.

По состоянию на 29 апреля коэффициент распространения коронавирусной инфекции в республике составляет 0,9%.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии зарегистрировано с начала пандемии 144 409 случаев заражения коронавирусом.

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