Иркутск, , 11:57 — REGNUM Пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщает 29 апреля подробности разбойного нападения на таксиста, раскрытого по «по горячим следам».

Роберт Де Ниро на постере фильма «Таксист» 1976 год (фрагмент)

Накануне в дежурную часть с заявлением о преступлении обратился 51–летний местный житель. Водитель одной из городских служб такси рассказал полицейским, что приехав на заявку, к нему в машину сели двое неизвестных.

Доехав до пункта назначения в районе улицы Маяковского областного центра, один из пассажиров под угрозой предмета, похожего на пистолет, потребовал денежные средства. Потерпевший отказался, открыл дверь и выбежал из машины. Тем временем злоумышленник скрылся в неизвестном направлении на транспортном средстве потерпевшего.

В ходе комплекса оперативно–разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была обнаружена иномарка, брошенная злоумышленниками в одном из дворов Иркутска. Позже удалось установить и задержать подозреваемых. Ими оказались двое мужчин в возрасте 31 и 28 лет. Известно, что один из них ранее неоднократно судимый. Похищенное транспортное средство полицейскими возвращено законному владельцу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье сотрудники полиции обеспокоены ростом числа случаев участия таксистов в мошеннических схемах.

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