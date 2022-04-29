В Приангарье раскрыли разбойное нападение на таксиста
Иркутск, 29 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщает 29 апреля подробности разбойного нападения на таксиста, раскрытого по «по горячим следам».
Накануне в дежурную часть с заявлением о преступлении обратился 51–летний местный житель. Водитель одной из городских служб такси рассказал полицейским, что приехав на заявку, к нему в машину сели двое неизвестных.
Доехав до пункта назначения в районе улицы Маяковского областного центра, один из пассажиров под угрозой предмета, похожего на пистолет, потребовал денежные средства. Потерпевший отказался, открыл дверь и выбежал из машины. Тем временем злоумышленник скрылся в неизвестном направлении на транспортном средстве потерпевшего.
В ходе комплекса оперативно–разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была обнаружена иномарка, брошенная злоумышленниками в одном из дворов Иркутска. Позже удалось установить и задержать подозреваемых. Ими оказались двое мужчин в возрасте 31 и 28 лет. Известно, что один из них ранее неоднократно судимый. Похищенное транспортное средство полицейскими возвращено законному владельцу.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье сотрудники полиции обеспокоены ростом числа случаев участия таксистов в мошеннических схемах.
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