Москва, 29 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. На рынке криптовалют 28 апреля наблюдалась повышенная волатильность: вечером в пределах 16:00 по мск стоимость BTC менялась от $38,90 тыс. до $40,40 тыс. за монету, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

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«Формально день был закрыт в плюсе, однако подобная динамика свидетельствует о высокой вероятности сильного ценового движения обратного текущему. В данный момент наблюдается затухающий восходящий импульс от минимальных отметок апреля.

Такими темпами покупателям не удастся перехватить инициативу у продавцов и глобальный понижающийся тренд, который начался еще в ноябре 2021 года, по всей видимости, получит свое продолжение. Котировки BTC вполне могут снизиться до $36 тысяч.

На крипторынок продолжают оказывать влияние те же самые инфоповоды что и на «традиционные» финансовые активы. Свежий инсайд Wall Street Journal свидетельствует о решительности Германии отказаться от российской нефти, а значит Евросоюз может в скором времени присоединится к американскому эмбарго.

ЕС импортирует порядка 3 млн баррелей в сутки, так что данное решение должно неминуемо сказаться на экономике как самой Германии так и Европы в целом.

Данная новость упала на благодатную почву — в апреле немецкая инфляция разогналась до 7,8%, что заставляет инвесторов всерьез опасаться за динамику ВВП. Причем, бороться с ростом цен с помощью ужесточения монетарной политики как это делают в ФРС в ЕЦБ не могут себе позволить из-за слабой экономики.

Иными словами, риски стагфляции крайне велики, вследствие чего инвесторы не спешат приобретать рисковые инструменты и предпочитают держать деньги в безопасных долларах», — полагает эксперт.

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