Джакарта, , 11:54 — REGNUM Индонезия отправила на Шри-Ланку первую партию гуманитарной помощи в виде медикаментов и медицинского оборудования, сообщает МИД Индонезии.

Шри-Ланка (сс) David Stanley

Первая партия медицинской помощи была отправлена 28 апреля. Отправка помощи является частью обязательства Индонезии по предоставлению лекарств и медицинского оборудования весом 3,1 тонны дружественной стране, пострадавшей от наводнения и кризиса. Вторую партию гуманитарной помощи Индонезия отправит 8 мая 2022 года.

«Шри-Ланка является важным партнером для Индонезии, и мы надеемся, что эта помощь облегчит бремя народа Шри-Ланки в настоящее время», — заявил представитель министерства здравоохранения Индонезии.

Гуманитарную помощь из Индонезии распределят по государственным больницам Шри-Ланки.

Индонезия является одной из основных стран-экспортеров фармацевтической продукции на Шри-Ланке. Несколько ведущих индонезийских фармацевтических компаний успешно продают свою продукцию, и интерес других фармацевтических компаний к исследованию рынка Шри-Ланки весьма велик.