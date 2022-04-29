Пули-Алам, Афганистан, 29 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Ряд жителей уездов Харвар и Азра афганской провинции Логар жалуются, что годами не имеют доступа к надлежащему медицинскому обслуживанию. Должностные лица провинции Логар также признают проблемы в сфере здравоохранения в этих уездах, но утверждают, что доступ к медицинским услугам улучшился по сравнению с прошлыми годами. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Саидвали, житель уезда Азра, рассказал изданию, что, помимо прочих проблем, они годами сталкиваются с нехваткой медикаментов и медперсонала.

«Уезд Азра — один из самых отдалённых районов Логара, поэтому, помимо безработицы и других проблем, мы сталкиваемся с нехваткой лекарств и медиков. К нам трудно добираться. Когда кто-нибудь заболевает, нам приходится везти его в центр, но большинство больных умирает в пути», — сообщил он.

Другой житель района Азра, Хазратвали, подтвердил, что жители уезда не имеют доступа к медицинскому обслуживанию.

«С одной стороны — рост безработицы и экономических трудностей, с другой стороны — дальние расстояния; в этих тяжёлых условиях люди не имеют возможности лечиться в частных медицинских центрах», — подчеркнул он.

Хазратвали заявил, что местные жители несколько раз поднимали этот вопрос перед представителями органов здравоохранения Логара, но никто не отреагировал на это.

С такими же проблемами сталкиваются и жители уезда Харвар. Бахрам Хан (имя вымышленное), житель этого уезда, рассказал, что они лишены самого необходимого для жизни. Он добавил, что Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выделил уезду некоторое количество лекарств, которых, по словам Бахрам Хана, было недостаточно.

Жители обоих уездов призывают чиновников системы здравоохранения решить проблему как можно скорее.

Чиновники органов здравоохранения Логара говорят, что жители этих двух уездов имеют более широкий доступ к медицинским услугам, чем в прошлом. Кудратулла Адиль, директор отдела здравоохранения провинции Логар, сообщил, что в провинции действует 72 медицинских учреждения. Адиль добавил, что ряд медучреждений нуждаются в ремонте и испытывают нехватку машин скорой помощи. Он заверил жителей уездов Азра и Харвар, что будут предприняты шаги для решения их проблем.

Стоит отметить, что уезды Харвар и Азра являются одними из самых отдалённых районов провинции, которые, по словам жителей, были забыты на долгие годы.