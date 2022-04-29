Мадрид, , 11:52 — REGNUM Испанские власти понизили прогноз экономического роста страны на 2022 год. Об этом заявила вице-премьер, министр экономических дел и цифровой трансформации Надия Кальвиньо.

Надия Кальвиньо Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation of Spain

«Прогноз роста на 2022 год снижен до 4,3%», — цитируют Кальвиньо испанские СМИ.

Также, по её словам, прогноз роста ВВП Испании на 2023 год составляет 3,5%, при том, что ранее прогноз демонстрировал цифру в два раза больше – 7%.

Отмечается, что подобная ситуация связана с ситуацией вокруг Украины, скачком цен на энергоносители и другими факторами.