Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали очередное сокращение заболеваемости COVID-19. Об этом 29 апреля сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Северной столице выявили 477 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на десять случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

От ковида, как основной причины смерти, за сутки скончались 16 пациентов, что ровно столько же, как и в предыдущий день.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 569 петербуржцев. Этот показатель сократился на 146 человек за сутки.

Отметим, что к этому дню общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Петербурге составляет 1 518 846 случаев. Жертвами вируса стали 33 467 заболевших, а вылечились от него 1 480 287 человек.

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