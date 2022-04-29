Уфа, 29 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Закон о вытрезвителях принят в Башкирии. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Cheladmin.ru Вытрезвитель

«Закон направлен на создание нормативной правовой базы для организации в республике вытрезвителей. Органы государственной власти наделяются соответствующими полномочиями», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Согласно документу, вытрезвители будут создаваться в форме государственных или муниципальных учреждений.

«Вытрезвители должны быть не предприятиями, а учреждениями – государственными либо муниципальными – и служить цели сохранения жизни и здоровья людей, предупреждения правонарушений, совершаемых ими самими или в отношении них», — пояснил Толкачев.

Он напомнил, что в настоящее время в стране в результате алкогольного опьянения погибают свыше 50 тысяч человек в год.

Сообщается, что реализация закона будет финансироваться за счет средств, которые заложены в бюджет Башкирии на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Документ был направлен на подпись главе региона.