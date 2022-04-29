Сочи, Краснодарский край, 29 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Высокий сезон в Сочи в 2022 году начнётся раньше обычного. Об этом, как сообщили в пресс-службе администрации края, заявил глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский на совещании 29 апреля в Сочи, которое провела руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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На майские праздники в Сочи ожидают около 250 тысяч гостей. Сейчас в городе работает свыше 1400 средств размещения с общим номерным фондом около 60 тысяч номеров, однако в пик сезона число отелей значительно вырастет.

«В Сочи накоплен колоссальный опыт успешного проведения курортного сезона в условиях коронавирусных ограничений. Особое внимание уделяем выполнению санитарных требований на пляжах и в целом их благоустройству. С учетом политической ситуации в этом году мы отказываемся от получения «голубых флагов» и переходим на российские стандарты. Они жестче международных требований, и наши пляжные территории полностью готовы соответствовать российским стандартам», — сказал Алексей Копайгородский.

Он добавил, что в 2022 году в Сочи намерены благоустроить 188 пляжных территорий, а около 30 пляжей впервые прошли добровольную сертификацию Федерального агентства по туризму.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический сезон на курортах Краснодарского края официально начинается с 1 мая. Однако регион с начала года уже посетили более трёх миллионов гостей.