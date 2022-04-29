Чебоксары, , 11:50 — REGNUM В Чебоксарах участника преступной группы осудили за попытку сбыта около 1 кг наркотических средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Чувашии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 26-летний чебоксарец. Правоохранители установили, что он состоял в преступной группе, куда вовлёк двух знакомых.

«С ноября 2020 года по февраль 2021 года приобретал особо крупные партии наркотических средств. В дальнейшем они расфасовывали наркотики и с соблюдением мер конспирации размещали их в «тайники-закладки» в Чебоксарах», — говорят в ведомстве.

Сотрудниками УФСБ обнаружено и изъято почти 1 кг синтетических и растительных наркотических средств.

Ленинский районный суд Чебоксар признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»). Приговором ему назначено девять лет колонии строгого режима.

На данное решение была подана апелляционная жалоба. Её рассмотрел в марте 2022 года Верховный суд Чувашии, оставив приговор без изменения.

В УФСБ отмечают, что соучастник осуждён в 2021 году: решением Калининского районного суда Чебоксар ему назначено пять лет колонии общего режима.

Напомним, что ранее УФСБ по Чувашии пресекло деятельность наркодельцов, которые организовали поставки наркотических средств в особо крупном размере в две республики.

Подробнее: УФСБ перекрыло канал крупных поставок наркотиков в Чувашию и Марий Эл

Ранее главный нарколог минздрава Чувашии Ирина Булыгина сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что в республике возросла смертность от отравления наркотиками. Говоря об опасности наркотиков, она напомнила, что каждая принимаемая доза — «это хождение по пропасти», умереть можно уже после первой дозы.

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