Кострома, 29 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. С начала 2022 года цена на медикаменты в Костромской области выросла на 4,4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Костромастате».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аптека

Статистики отслеживают стоимость 77 медицинских товаров. За январь–март текущего года увеличилась стоимость 91% товаров этой категории. Заметнее всего – на 28% подорожали глазные капли «Сульфацетамид». Также на 17,6% увеличилась стоимость таблеток от кашля «Ренгалин». На 13% подорожали поливитамины, на 11% — аппараты для измерения давления, препарат «Таурин», мазь для улучшения регенерации «Метилурацил», на 10% — фитопрепарат от почечных заболеваний «Канефрон Н». Анальгетики подорожали на 8%.

За этот же период остались неизменными цены на маски, АЦЦ, антибиотик широкого спектра «Цефтриаксон». Антибиотик «Азитромицин», препарат для сердца «Эналаприл», противовирусные таблетки «Осельтамивир» и аскорбиновая кислота подорожали в пределах 2-4%. В основном препараты из наблюдаемой группы выросли в цене на 3-7%.