Курск, 29 апреля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области, старший сержант контрактной службы Михаил Курдюков. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба областной администрации.

Телеграм-канал «Курская область» Михаил Курдюков

«Михаил участвовал в параде на Красной площади. Дважды был в Сирии, награждён 4 медалями. У Михаила остались жена и двое детей. Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении.