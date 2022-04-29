Зыряновский район, Томская область, 29 апреля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Зырянском районе Томской области стартовала посевная кампания, начался сев яровых зерновых и зернобобовых культур. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области Посевная

В хозяйстве Александра Котлярова, одними из первых вышедших на поля, засеяно первые 300 гектаров. Общая площадь посевных у фермера в этом году превысит 5 тыс. гектаров.

«На полях хозяйств Томской области активно идет прибивка влаги – обработано 68,74 тыс. гектаров (38% от плана). Производится боронование многолетних трав и озимых культур – 17,2 тыс. гектаров (32,2% от плана)», — отметили в администрации.

В почву внесены минеральные удобрения на площади 12 тыс. гектаров.