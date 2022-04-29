Сочи, Краснодарский край, 29 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В аэропорту Сочи 29 апреля из-за непогоды не смогли приземлиться 10 самолетов, сообщает оператор аэропортов России «Аэродинамика».

(сс) Falcon® Photography Самолет

«В настоящий момент на запасном аэродроме в Минеральных водах находится 10 бортов следующих авиакомпаний: два лайнера Nordwind, три — «России», и по одному — S7, «Аэрофлота», «Белавии», «Уральских авиалиний» и «Азимута», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 российских аэропортов ещё на неделю, до 7 мая.

Читайте также: Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов