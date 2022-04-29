Ярославль, 29 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Муниципальный совет Ярославского района удовлетворил заявление депутата Светланы Никешиной о сложении полномочий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yamo.adm.yar.ru Ствелана Никешина

Ранее Никешина также по собственному желанию перестала быть депутатом Ивняковского сельского поселения.

«23 марта 2022 года депутатом муниципального совета ЯМР Никешиной С. В. было подано письменное заявление о прекращении депутатских полномочий по собственному желанию. 28 апреля 2022 года решением муниципального совета ЯМР депутатские полномочия были прекращены с 23.03.2022», — пояснили в самом муниципальном совете.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прокуратура Ярославского района обратилась в суд с иском о лишении полномочий Светланы Никешиной после того, как антикоррупционная проверка выявила незадекларированное в отчёте имущество. Кроме того, прокурорская проверка выявила еще и конфликт интересов. Об этом корреспонденту агентства сообщила депутат Заволжского сельского поселения Татьяна Шамина

«Она досрочно сложила полномочия, потому что ранее на основании наших доводов была проведена прокурорская проверка в отношении её и её супруга Михаила Никешина (депутат Ярославской областной думы — ИА REGNUM) о нарушении антикоррупционного законодательства. Она не уведомила комиссию о личной заинтересованности и проголосовала за изменения правил землепользования и застройки Заволжского поселения. То есть не сообщила комиссии, что изменяемый участок принадлежит ей и проголосовала за перевод в зону многоэтажной застройки. То есть они изменили территориальную зону «для себя», — рассказала депутат Заволжского сельского поселения Татьяна Шамина.

Остается добавить, что рассмотрение иска прокуратуры Ярославского района должно было пройти в середине мая, но теперь оно вряд ли состоится после добровольного решения Светланы Никешиной.