Новосибирск, , 11:46 — REGNUM В Новосибирской области с 30 апреля по 3 мая сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

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Отметим, что во второй половине дня сегодня, 29 апреля, в городе Новосибирске прогнозируется без осадков, ветер юго-западный 8-13 м/с, температура воздуха +24… +26 °C, в районе Обь ГЭС +19… +21 °C.

На территории Новосибирской области сегодня, 29 апреля, ожидается +23… +28 °C, местами +17…+22 °C.

По данным на 15:30 (время местное) 29 апреля в Новосибирске воздух прогрелся до +28 °C, передаёт корреспондент ИА REGNUM.