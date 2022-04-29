Бухарест, 29 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Информация о бомбе на борту пассажирского самолета, находящегося на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта им. Коанда в столице Румынии Бухаресте, оказалась ложной. Об этом 29 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

StelaDi Пассажир самолета

Как утверждают местные правоохранители, никаких подозрительных предметов в кабине пилотов, пассажирском салоне и багажном отсеке указанного лайнера обнаружено не было. При этом воздушное судно транспортировано на запасную полосу для более тщательной проверки.

Напомним, инцидент произошел сегодня в 06:00 по румынскому времени, когда неизвестный мужчина позвонил на универсальную службу «112» и заявил о взрывчатке на борту самолета компании Lufthansa, вылетающего рейсом в Мюнхен (ФРГ). В срочном порядке были эвакуированы 130 пассажиров.

Ведутся поиски злоумышленника. В Румынии за «телефонный терроризм» предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 7 лет.