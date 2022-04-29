Барнаул, , 11:45 — REGNUM Алтайский край за 2021 год поставил рекорд по строительству жилья: почти один миллион квадратных метров жилья является максимальным показателем за последние 30 лет, сообщил 29 апреля в ходе ежегодного отчета перед парламентом региона губернатор Виктор Томенко. Его слова цитирует телеграм-канал краевого правительства. На особом контроле правительства края – вопрос обеспечения детей-сирот жилыми помещениями.

«Благодаря совместной работе с депутатами Алтайского краевого законодательного собрания, с прокуратурой Алтайского края в 2021 году был найден способ решения многолетней проблемы: обеспечение жильем детей-сирот путем предоставления сертификатов», — отметил Виктор Томенко.

По итогам года 125 детей-сирот получили жилищные сертификаты на покупку квартир.

«В настоящее время их уже около 300 человек, 100 из них уже приобрели жилье», — отметил глава края.

В 2022 году на продолжение этой работы выделено 1 млрд. 200 млн рублей, из них 300 млн рублей – из федерального бюджета, 900 млн рублей – из краевого бюджета. Общий объем направляемых средств в текущем году на эти цели вырос в два раза.

По словам губернатора, правительство края также продолжит проработку вопроса об утверждении на федеральном уровне нормативного правового акта, предусматривающего возможность получения детьми-сиротами социальной выплаты на приобретение жилого помещения, удостоверенной жилищным сертификатом.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Барнаула Вячеслав Франк озаботились проблемой подорожания жилья и посчитали справедливым необходимость пересчитать стоимость выданных в 2021 году сертификатов на жилье для детей-сирот.

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