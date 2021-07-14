Владикавказ, 29 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Северной Осетии выявлен факт растраты и служебного подлога. В совершении преступлений подозревается главный бухгалтер одного из дошкольных учреждений. Установлено, что в течение года она систематически незаконно «повышала» себе зарплату. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Цитата из м/ф «Неуловимый фунтик». реж Анатолий Солин. 1986. СССР Деньги

Из подробностей расследования известно, что главный бухгалтер детского сада, используя возможности своей должности, вносила в официальные документы заведомо ложные сведения о размере своей заработной платы. На банковскую карту подозреваемой за год незаконно было перечислено около 600 тыс. рублей.

Ранее на таком же преступлении попалась бухгалтер одного из медучреждений Северной Осетии. Женщина в течение почти трёх лет начисляла себе повышенную зарплату, присвоив в общей сложности почти 1,5 млн рублей.

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