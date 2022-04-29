Сочи, Краснодарский край, 29 апреля 2022, 11:44 — REGNUM Около трёх миллионов туристов посетили курорты Краснодарского края с начала 2022 года. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Руппель на совещании 29 апреля в Сочи, которое провела руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Он добавил, что глубина бронирование номеров в Краснодарском крае составляет пять месяцев — только на лето уже забронировало почти 50% номерного фонда.
Как сообщало ИА REGNUM, курортный сезон в Краснодарском крае официально стартует с 1 мая.