Сочи, Краснодарский край, 29 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Около трёх миллионов туристов посетили курорты Краснодарского края с начала 2022 года. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Руппель на совещании 29 апреля в Сочи, которое провела руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Марина Каширская, ИА REGNUM Пляжи

«С начала года наш регион уже посетили около 3 миллионов туристов, что выше показателей прошлого года на 3%. За 10 дней майских праздников мы планируем принять порядка 600 тысяч гостей», — уточнил вице-губернатор.

Он добавил, что глубина бронирование номеров в Краснодарском крае составляет пять месяцев — только на лето уже забронировало почти 50% номерного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, курортный сезон в Краснодарском крае официально стартует с 1 мая.