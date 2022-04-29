Ростов-на-Дону, 29 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрирован 171 случай заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 212 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 апреля.

Mos.ru Анализ на коронавирус

Новых носителей коронавируса выявили в 45 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (45), Таганроге (10), Шахтах (девять), Гукове, Батайске и Неклиновском районе (по восемь), Волгодонске и Новочеркасске (по семь), Азове (шесть). Более 29% заразившихся — люди старше 66 лет, почти% — дети.

От COVID-19 скончались ещё две женщины в возрасте 71 года и 83 лет, а также двое мужчин в возрасте 72 и 77 лет.

Всего в Ростовской области выявили 372 742 носителя коронавируса, выздоровели 360 155 человек. Жертвами COVID-19 стали 10 873 пациента.