София, , 11:42 — REGNUM На детской игровой площадке в центре столицы Болгарии Софии найдена крупная партия наркотических веществ. Об этом 29 апреля сообщает софийская газета «Телеграф».

Полиция Болгарии (сс)apoltix

По свидетельствам очевидцев, упаковки наркотиков были разбросаны в песочницах и аллеях. На данный момент правоохранители не могут сказать, каким образом запрещенные средства могли оказаться в указанном районе.

Ведется следствие. Если владельцы опасного товара будут установлены, им грозят крупные штрафы и тюремное заключение на срок до трех лет.