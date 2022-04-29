София, 29 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. На детской игровой площадке в центре столицы Болгарии Софии найдена крупная партия наркотических веществ. Об этом 29 апреля сообщает софийская газета «Телеграф».

(сс)apoltix Полиция Болгарии

По свидетельствам очевидцев, упаковки наркотиков были разбросаны в песочницах и аллеях. На данный момент правоохранители не могут сказать, каким образом запрещенные средства могли оказаться в указанном районе.

Ведется следствие. Если владельцы опасного товара будут установлены, им грозят крупные штрафы и тюремное заключение на срок до трех лет.