Владивосток, 29 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Импортозамещающую клининговую и бытовую химию для промышленных предприятий производит резидент свободного порта Владивосток — компания «Хим ДВ». Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба Минвостокразвития России.

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Отмечается, что стоимость спецсредств в три раза меньше по сравнению с импортными аналогами.

Кроме того, добавляется, что также компанией были разработаны аналоги известных брендов дезинфицирующих средств, гелей для стиральных и посудомоечных машин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новая модель смартфона AYYA с системой защиты от несанкционированного доступа к данным владельца будет выпущена государственной корпорацией «Ростех» в 2022 году.