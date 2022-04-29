София, , 11:40 — REGNUM Основные тарифы на газ для бытовых и промышленных потребителей Болгарии будут обнародованы 10 мая текущего года. Об этом 29 апреля со ссылкой на коммюнике болгарской Комиссии по водному и энергетическому регулированию (КЕВР) сообщает софийский информационный портал News. bg.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в ходе заседания КЕВР представители регулятора не смогли договориться с компанией-распределителем — «Булгаргаз» о ценах на голубое топливо на май текущего года.

«Переговоры будут продолжены», — отмечено в заявлении Комиссии.

По словам болгарского вице-премьера Асена Василева, София найдет альтернативные источники газоснабжения, однако в этом случае тарифы на газ вырастут на 20%. Накануне министр экономики Болгарии Корнелия Нинова высказалась за продолжение масштабного сотрудничества с «Газпромом».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Газпром полностью остановил поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG, поскольку не получил от указанных компаний платежи в рублях за апрельские поставки газа.