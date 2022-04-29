Шеберган, Афганистан, 29 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В афганской провинции Джаузджан арестован «предсказатель, который «волшебным образом» забрал 12 000 долларов, 500 000 афгани и две золотые монеты у двух женщин, матери и дочери. Об этом сообщил Сираджуддин Ахмади, начальник полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт телеканал Afghanistan International.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

По его словам, этот «предсказатель» по имени Мохаммад Кабир уже много лет обманывает людей.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что Кабир признался в мошенничестве, заявив, что он обманным путём, обещая решить проблемы и излечить от болезней, получал у людей крупные суммы денег.